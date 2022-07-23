«Дорога стала рекой»: кадры последствий мощного наводнения в Сочи

В Краснодарском крае не утихает бушующая стихия, идут ливни с грозами, на море образуются смерчи. Дороги в городе затопило.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 23.mchs.gov.ru

Сегодня вечером в Сочи ожидают новый удар стихии: ураганный ветер, молнии и сильный ливень. Также на море возможно образование смерчей. Гидрологи прогнозируют подъем уровня в местных реках. Сильная гроза уже помешала приземлиться пассажирскому самолету из Тюмени. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.

Удар стихии по Черноморскому побережью начался в ночь на 23 июля: воронка, уходящая в чёрные облака над бушующим морем, раскаты молний. Смерч рассыпается, как только доходит до побережья, но курорту и без этого крепко достаётся. В прибрежном кафе «Небуга» работник едва успевает спрятаться, чтобы его не покалечило сорванными металлическими листами.

«Всё встало, машины не ходят, нам с работы не уйти», - комментирует стихийное бедствие Наталья Бахтина.

Сильнее всего накрыло ливнями Лазаревский и Хостинский районы Сочи. Здесь минувшей ночью выпало до 90 миллиметров осадков.

Из-за сильных ливней реки вышли из своих берегов. Еще несколько часов назад река была значительно уже и тише, но сейчас видно, что вода не просто заполнила русло, но уже сильно подмыла берега - бурное течение буквально сносит растущие там деревья. Под угрозой населенные пункты и базы отдыха, находящиеся в прибрежной зоне. До них осталось всего несколько десятков метров, а вода продолжает прибывать

В Сочи затопило улицы, дворы, участки федеральных трасс. Из окон городской маршрутки можно увидеть, как в числе прочих автомобилей «проплывает» полицейский УАЗик.

«В Сочи дороги стали рекой», - отмечает Татьяна Пилипенко.

Местные жители комментируют: теперь еще неделю здесь нельзя будет купаться, настолько загрязнена река.

В настоящее время на Черноморском побережье продолжает действовать режим штормового предупреждения. Городские пляжи закрыты для купания. МЧС ликвидирует последствия подтоплений, спасатели разбирают завалы и поваленные деревья. Стихия минувшей ночью добралась и до столицы Кубани - Краснодара.

«В Краснодарском крае ситуация с неблагоприятными погодными явлениями стабилизируется. В муниципальном образовании город Краснодар также ликвидированы подтопления в трёх многоквартирных жилых домах, в 16 придомовых территориях частных домовладений, продолжается работа по откачке воды с низменных участков автомобильных дорог», - рассказывает Максим Чернышев, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погодные условия еще далеки от идеала, в Сочи ожидают вторую волну стихии, также возможны смерчи и повышение уровня воды в реках. В городе до сих пор действует штормовое предупреждение.

Этим летом непогода в Сочи случается не в первый раз. Недавно из берегов вышла река Восточный Дагомыс. В сети были опубликованы кадры автомобиля, унесенного потоком воды.