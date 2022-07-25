Десятки кораблей и авиация: как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главные западные морские ворота страны - участок калининградского морского канала уже многие годы становится главной сценой праздника. Все самое интересное в День Военно-морского флота в самом западном регионе России происходит здесь.

Пограничные корабли и катера первыми проходят по каналу. Оснащенные крупнокалиберными пулеметами новейшие катера-перехватчики типа «Мангуст», «Чибис» и «Соболь» благодаря своим скоростным и маневренным качествам обеспечивают контроль прибрежных участков в Калининградском и Куршском заливах, а также на приграничных реках.

Следом один за другим в узком фарватере разворачиваются учебно-боевые эпизоды, каждый из которых отработан во время учений. Пара тральщиков прочесывают дно в поисках донной мины - точно так же экипажи действуют в реальной обстановке. На Балтике до сих пор встречаются мины времен Великой Отечественной войны, количество найденных и уничтоженных увеличивается ежегодно. Следом за тральщиками в дело вступают противолодочники.

Палубный вертолет Ка-27ПЛ зависает над водой и опускает погружаемую гидроакустическую станцию. Это, вероятно, самый эффективный способ поиска подводных лодок противника. Все данные немедленно передаются противолодочным кораблям. Радиус обнаружения подводных целей при таком способе поиска увеличивается почти до десяти километров, а надводных - до двадцати пяти.

Малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария», малые ракетные корабли «Ливень» и «Мытищи» во время праздника выполнят торпедные и артиллерийские стрельбы напротив зрительских трибун и набережной, которая даже на репетиции заполнена зрителями. Для жителей Балтийска - это главное событие года, которое нельзя пропустить. В конце июля Балтийск переполнен туристами, большинство приезжает специально ради того чтобы увидеть военно-морской парад.

Больше сорока кораблей и судов обеспечения, десятки единиц боевой техники береговых войск и морской пехоты, больше трех тысяч военнослужащих Балтийского флота. Замыкающими в небе над морским каналом на предельно малых высотах - ударные и транспортно-боевые Ми-24 и Ми-8, палубные Ка-27, сверхзвуковые истребители су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30см.

Авиационное крыло парада составляют представители морской авиации Балтийского флота, все основные виды вертолетов и самолетов, которые сегодня стоят на вооружении. Именно они ставят красивую и яркую точку в завершении праздника.