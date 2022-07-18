«Угрожает все взорвать»: мужчину с гранатой в Евпатории сняли на видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жителям Евпатории выпала бессонная ночь. Так, на улице Короленко неизвестный мужчина угрожал гранатой с выдернутой чекой. Таким образом он хотел отомстить своим обидчикам.

Вероятнее всего, мужчина отдыхал и, возможно, позволил себе выпить спиртное. После у него с кем-то произошел физический конфликт, в котором он остался проигравшим.

Но со своим поражением он не смирился. Чтобы наказать обидчика, мужчина где-то достал гранату и вернулся.

«Иди сюда! Тот, который меня бил», - кричал этот мужчина кому-то в ночи.

На видео оскорбленный мужчина ходит по двору, громко зовет обидчиков и извещает их о своих намерениях. Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В результате напугавший местных жителей мужчина был задержан. Граната оказалась боевой. В настоящее время ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который пришел в отделение одного из банков на юге столицы с предметом в руках, похожим на гранату.

Неизвестный требовал у сотрудников учреждения миллион рублей, а в случае невыполнения его требований обещал взорвать механизм. Позже виновник признался, что «теперь постоянно взрываю всех, минирую, не понимаю, зачем».