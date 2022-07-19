Эрдоган заявил о планах заморозить процесс присоединения к НАТО Швеции и Финляндии

Президент Турции напомнил, что Анкара выдвинула требования о борьбе с терроризмом, при выполнении которых будет получено согласие на вступление в организацию двух новых стран.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна заморозит процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО), в случае, если члены объединения не выполнят требования Анкары по борьбе с терроризмом в стране. Об этом он сообщил в своем обращении.

«Мы заняли очень четкую и понятную позицию по реализации политики расширения НАТО в рамках пожеланий нашей страны. После принятия условий, которые мы предложили, для начала процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО мы поделились своим условным согласием с государствами-членами. Еще раз хочу напомнить, что, если эти страны не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс», - заявил Эрдоган в своем обращении, которые транслировал телеканал TRT.

Сегодня в Тегеране состоится трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции. На повестки дня - вопрос урегулирования ситуации в Сирии.