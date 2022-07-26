В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ предостерегли власти Киева от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Максим Крюков
00:02 26.07.2022
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей.
В МИД РФ предостерегли власти Киева от провокаций в отношении Запорожской АЭС
© Фото: Russian Look, Global Look Press
Читайте нас на:

Министерство иностранных дел России предостерегает украинские власти от различных провокаций в отношении Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг безопасности ядерных объектов на Украине.

«Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова отметила, что противоправные действия киевского режима чреваты ядерной аварией, тяжелые последствия которой могут коснуться не только территории Украины.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев создает условия для ядерной катастрофы всей Европе, когда совершает атаки беспилотниками по ядерным объектам. Дипломат напомнила, что ВСУ 18 июля произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Она подчеркнула, что удар был совершен вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:23 В стране и мире
Видео
Жилые дома, детсад, центр МЧС: как в Мариуполе строят социально важные объекты
22:10 В стране и мире
Видео
Лавров проводит встречу с главой МИД Уганды
21:46 Армия
Видео
Десятки кораблей и авиация: как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске
20:00 В стране и мире
Видео
Мурашко: смертность в России от онкологии снизилась на 4,5%
19:45 В стране и мире
Видео
Мантуров: Россия может получить 25% мирового рынка неона к 2023 году
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.