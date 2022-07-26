В МИД РФ предостерегли власти Киева от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей.

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Министерство иностранных дел России предостерегает украинские власти от различных провокаций в отношении Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг безопасности ядерных объектов на Украине.

«Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова отметила, что противоправные действия киевского режима чреваты ядерной аварией, тяжелые последствия которой могут коснуться не только территории Украины.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев создает условия для ядерной катастрофы всей Европе, когда совершает атаки беспилотниками по ядерным объектам. Дипломат напомнила, что ВСУ 18 июля произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Она подчеркнула, что удар был совершен вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора.