В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: атаками беспилотников Киев пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе

Елизавета Потейчук
12:01 21.07.2022
Дипломат напомнила, что ВСУ 18 и 20 июля произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников.
МИД РФ: атаками беспилотников Киев пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе
© Фото: ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев создает условия для ядерной катастрофы всей Европе, когда совершает атаки беспилотниками по ядерным объектам.

Дипломат напомнила, что ВСУ 18 июля произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Она подчеркнула, что удар был совершен вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора.

«20 июля удары ВСУ по Запорожской АЭС с использованием беспилотников повторились, это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы», - отметила дипломат в ходе брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что украинских беженцев в Европе ждет «незавидная судьба», в то время как на освобожденных территориях налаживается жизнь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:04 Армия
Видео
МО РФ: 100-я бригада теробороны Украины разоружена за отказ участвовать в боевых действиях
11:16 В стране и мире
Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги
10:09 В стране и мире
Экс-президенту Молдавии Додону продлен домашний арест на 30 суток
06:30 Армия
Видео
Небо в огненных росчерках: кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации
06:21 В стране и мире
Зеленскому отказали в выступлении на саммите МЕРКОСУР в Парагвае
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.