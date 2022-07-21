МИД РФ: атаками беспилотников Киев пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе

Дипломат напомнила, что ВСУ 18 и 20 июля произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников.

© Фото: ТРК Звезда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев создает условия для ядерной катастрофы всей Европе, когда совершает атаки беспилотниками по ядерным объектам.

Дипломат напомнила, что ВСУ 18 июля произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Она подчеркнула, что удар был совершен вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора.

«20 июля удары ВСУ по Запорожской АЭС с использованием беспилотников повторились, это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы», - отметила дипломат в ходе брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что украинских беженцев в Европе ждет «незавидная судьба», в то время как на освобожденных территориях налаживается жизнь.