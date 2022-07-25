Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару

В ведомстве подчеркнули, что во время зноя нужно носить одежду из плотных тканей.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Роспотребнадзоре рекомендовали пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей в жару. Также в ведомстве посоветовали избегать долгого нахождения в жарких помещениях.

Уточняется, что если температура на рабочем месте приблизилась к 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении до 29 градусов - на два часа, а при температуре 30,5 градуса - на четыре часа, сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве объяснили, что на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. В них температуру следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что для защиты от жары нужно использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи.

«Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - плюс 10-15 градусов», - сказано в рекомендациях.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда из Москвы уйдет 30-градусная жара. По словам синоптиков, температура в столице понизится до 21 градуса уже к субботе. Однако до похолодания москвичей ждут жаркие дни - температура будет составлять до 30 градусов тепла.