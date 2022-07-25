El Pais: Евросоюз опасается, что Италия станет «троянским конем» России

Якобы в последнее время страна становится местом притяжения «нейтральных теорий», ставящих по сомнение позицию ЕС по Украине.

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В Брюсселе опасаются, что Италия может стать «троянским конем» России в Евросоюзе после недавней отставки премьер-министра Марио Драги. Об этом накануне заявил обозреватель Бернардо де Мигель. По его словам, политики ЕС опасаются, что страна в лучшем случае может стать слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве.

Также в издании процитировали дипломатические источники, которые говорят о том, что в последнее время страна становится местом притяжения «нейтральных теорий», ставящих по сомнение позицию Евросоюза по Украине. Кроме того, Италия очень зависит от российских углеводородов.

«Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь», — говорится в материале испанской газеты El País.

Напомним, 14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил совету министров, что покидает свой пост. Он сказал, что не видит условий для работы своего кабинета, потому что «больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента создания».

Вопрос о сохранении поста премьер-министра Италии у Драги стал актуальным после того, как входящее в правящую коалицию «Движение пяти звезд» отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о финансовой помощи страдающим от инфляции гражданам и компаниям.