The Telegraph: Джонсон планирует посетить Украину до окончания своего срока

При этом о сроках готовящегося визита премьера в Киев пока не сообщается.

Борис Джонсон планирует встретиться в президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как окончательно покинет пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на собственный источник.

Подчеркивается, что политик «не сможет просто уйти», оставив тему Украины. «Он чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем Владимира Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его», - говорится в материале.

Сроки третьего по счету готовящегося визита премьера издание не называет.

Напомним, до этого Борис Джонсон посещал Киев в июне и апреле текущего года.

Политик оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна на фоне распространения коронавируса. О своем решении покинуть пост политик заявил 7 июля.

Ранее сообщалось, что члены парламента Великобритании не поддержали вотум недоверия правительству подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Кроме этого, на днях издание The Independent опубликовало видео дебатов, на которых никто из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании не поддержал идею брать к себе в кабинет министров Бориса Джонсона.