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Парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Игнат Далакян
00:57 19.07.2022
Сообщается, что против проголосовали 349 членов парламента, 238 были за.
Парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress
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Члены парламента Великобритании не поддержали вотум недоверия правительству подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют данные голосования, трансляция которого велась на официальном сайте парламента Британии.

Как передает РИА Новости результаты голосования, против проголосовали 349 членов парламента, 238 были за. Большинство мест в Палате общин (358 из 350) на данный момент принадлежит Консервативной партии Великобритании, главой которой является Джонсон.

Ранее издание The Independent опубликовало видео дебатов, на которых никто из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании не поддержал идею брать к себе в кабинет министров Бориса Джонсона. Никто из кандидатов не поднял руку в поддержку инициативы предложить подавшего в отставку Бориса Джонсона место в правительстве.

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