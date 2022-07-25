Индия разместит вторую партию С-400 на границе с Китаем

Сейчас кораблями и самолетам осуществляется доставка российских ЗРК в страну.

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В ближайшие несколько месяцев Индия планирует развернуть вдоль северных границ с Китаем вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Сейчас кораблями и самолетам осуществляется доставка ЗРК в страну.

«Способность Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности возрастет, когда новая партия ЗРК С-400 будет развернута вдоль северных границ с Китаем в ближайшие 2-3 месяца», - сообщает издание Times of India.

При этом первая партия С-400 поступила в Индию в декабре прошлого года. Ее разместили на северо-востоке страны для отражения возможной угрозы со стороны Пакистана. В апреле и мае южно-азиатская страна получила тренажеры и симуляторы комплексов.

Напомним, ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что санкции не повлияют на поставки зенитно-ракетных комплексов. Они идут по плану.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью.

При этом время развертывания из походного положения составляет пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.