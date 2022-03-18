ОПК Посол РФ в Индии заявил, что поставки С-400 в эту страну идут по плану, несмотря на санкции С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Поставки российских комплексов С-400 в Индию идут по плану, санкции не повлияют на выполнение контракта, заявил посол России в Индии Денис Алипов. «Что касается поставок конкретно систем С-400, то они идут по плану, и те ограничения, которые на нас сейчас дополнительно наложены, никаким образом не повлияют на поставки и завершение данного контракта», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика