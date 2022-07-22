Обвиненного в мошенничестве проректора РАНХиГС отправили под домашний арест

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Тверской суд Москвы отправил Ивана Федотова, проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), под домашний арест. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Срок ареста установлен до 7 августа.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении от пресс-службы.

Ранее в хищении денежных средств РАНХиГС был обвинен ректор академии Владимир Мау. Его задержали и завели уголовное дело. Следствие запросило домашний арест сроком до 7 августа для задержанного.