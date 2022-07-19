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В NASA отложили запуск ровера на Луну

Марина Крижановская
02:51 19.07.2022
Отмечается, что это вызвано необходимостью «дополнительных наземных испытаний лунного посадочного модуля Griffin».
В NASA отложили запуск ровера на Луну
© Фото: NASA via Globallookpress.com
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Американское космическое агентство NASA заявило, что откладывает запуск ровера VIPER - космического аппарата, предназначенного для передвижения по поверхности Луны. Планировалось, что аппарат будет доставлен на Луну в ноябре 2023 года.

По сообщениям компании, перенос запуска обусловлен необходимостью «дополнительных наземных испытаний лунного посадочного модуля Griffin». Данный модуль доставит ровер на поверхность Луны.

Уточняется, что отправка ровера перенесена на 2024 год. Также сообщается и о возросшей стоимости наземных испытаний. Теперь она составляет 320,4 миллиона долларов.

«Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года. НАСА запросило компанию и миссию скорректировать доставку на Южный полюс Луны на ноябрь 2024 года», - приводится информация в сообщении NASA.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что начался отбор претендентов из числа белорусских космонавтов для полета на Международную космическую станцию (МКС). Все процедуры займут не менее двух месяцев. Кандидаты на полет прибывают в Россию партиями, по графику работы медкомиссии.

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