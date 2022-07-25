В Николаевской области ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ

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В Николаевской области российские военные ликвидировали командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Виталия Гуляева. Об этом накануне сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По словам политика, полковник участвовал в боях еще с 2014 года. Командиром бригады, дислоцированной в Одессе, Виталий Гуляев стал в сентябре прошлого года.

В последние дни он находился на южном направлении. Обстоятельства уничтожения военного не уточняются.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что установлено более 220 человек, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса. Среди них есть представители высшего командования Вооруженных сил Украины.

Обвинения предъявлены 92 военным. В розыск объявлены 96 человек, в частности 51 командир ВСУ. Число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило четыреста человек, всего было возбуждено более тысячи трехсот уголовных дел.