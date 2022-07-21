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В Кронштадт привезли мощи адмирала Ушакова в преддверии Главного военно-морского парада

19:48 21.07.2022
Святыня прибыла из города Темников Республики Мордовия на борту самолета Ил-76.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Главным командованием Военно-Морского Флота по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организовано принесение мощей святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского мужского монастыря в город Санкт-Петербург.

Святыня прибыла из города Темников Республики Мордовия на борту самолета Ил-76. Ее встретили представители Главного командования Военно-Морского Флота, морской взвод роты почетного караула, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ и оркестр Нахимовского военно-морского училища. После прибытия на аэродром процессия отправилась на Якорную площадь города Кронштадта в Никольский Морской собор.

«Мы сейчас все являемся свидетелями этой красивой, торжественной церемонии принесения мощей из Санаксарского монастыря в Мордовии в Морской собор города Кронштадт. Мощей прославленного флотоводца, святого праведного воина Федора Ушакова. Эта церемония является неотъемлемой частью комплекса мероприятий Главного военно-морского парада и предшествует его проведению. Она уже проводится на протяжении нескольких лет. Она символизирует неразрывную часть, неразрывное единство всех поколений военных моряков и, прежде всего,  побед. Ушаков это адмирал, не знающий поражений, одерживающий только победы и не потерявший в морских сражения ни одного корабля», - заявил заместитель начальника Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова Александр Карпов.

Мощи на время перелета сопровождали наместник Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря архимандрит Иннокентий, монахи и служители монастыря. Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 31 июля.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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