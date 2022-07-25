В Запорожской области заработали заводы «Автогидроагрегат» и «Гидросила»

Сейчас идет наладка станков: тех, что отключили еще в феврале, и даже тех, которые перестали выпускать продукцию для России в 2014 году.

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В цехах Мелитопольского завода «Автогидроагрегат» в Запорожской области пока не так шумно, как восемь лет назад. Но скоро предприятие заработает на полную мощность. Сейчас идет наладка станков: тех, что отключили еще в феврале, и даже тех, которые перестали выпускать продукцию для России в 2014 году.

«В 2014 году когда машины на границе блокировал "Правый сектор"*, и они три месяца стояли на границе, нам сказали - ребята, мы так работать не можем, и все связи были оборваны. В тот период, когда были нарушены отношения с Россией, сейчас мы надеемся, что историческая закономерность восстановится, которая поддержит предприятие», - поделился директор завода «Автогидроагрегат» Виталий Ярчук.

Завод выпускал запчасти для советского и современного автопрома. «Таврия», «Жигули», «Москвич», «Ока». После разрывов контрактов с Россией объемы производства сократились втрое. Теперь логистику снова перестраивают с прицелом на российского потребителя.

Производство возобновили и на соседнем предприятии - заводе «Гидросила», которое изготавливает подъемные механизмы для самосвалов. За десятки лет стажа Николай Саенко довел движения рук за станком до автоматизма. Пять месяцев простоя на него никак не повлияли.

«Если раз на велосипеде катался - не забудешь, так и это - никогда не забудется. Проблема была с оборудованием - сколько простояло, они ж как и люди - они живые», - сказал оператор-наладчик станков завода «Гидросила» Николай Саенко.

Из-за того, что предприятие вышло из-под контроля центрального офиса в Кировограде промышленный объект столкнулся с проблемами. Например, закупить оборудование на швейцарский станок будет стоить в два раза дороже. Но есть и положительные моменты: теперь финансовую политику предприятия курируют «внутри» и повышают зарплаты рабочим.

Работники с оптимизмом смотрят в будущее. Худшее, говорит бригадир с 45-летним стажем, позади. В 2015 году предприятие, которое семьдесят процентов своей продукции отправляло в страны СНГ, вообще хотели развалить.

«У нас заказов было - 3 смены работало, нам говорили, что мы не нужны», - рассказала бригадир участка завода Раиса Песоцкая.

Однако коллектив удалось сохранить. Сегодня цепочки поставок восстанавливают, а Россия готова помочь улучшить производственные линии.

«Некоторые из них надо модернизировать, надо дополнять, но это все поддержано и можно сказать почти подписано», - заявил управляющий директор завода «Гидросила» Юрий Шадрин.

В Мелитополе находится целый кластер предприятий по производству деталей для сельхозтехники. На одном из заводов отливают запчасти для тракторов, но так было не всегда.

Сейчас на заводе есть только один станок, который теперь не работает. Дело в том, что с 2016 года и по февраль этого года на этом оборудовании производили минометы для украинских войск. За пять лет было произведено более десяти тысяч мин. Минометы от 60-го до 120-го калибров распределяли с конвейера для ВСУ и нацбатов.

«Нас не спрашивали - нам ставили указ и мы делали. Многие в тот момент отказывались от работы, потому что она была связана с войной», - признался замдиректора по производству Завода автотракторных запчастей Александр Дюнин.

Теперь на запорожских предприятиях выпускают только гражданскую продукцию. А болванки от снарядов и стволов минометов бросают в плавильный котел.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на подконтрольных Вооруженным силам РФ украинских территориях восстановлена централизованная муниципальная власть. В оборонном ведомстве заявили, что на этих территориях постепенно оживают городские службы и рынки. Вместе с российскими военными местные жители восстанавливают инфраструктуру.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ