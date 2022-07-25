В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Запорожской области заработали заводы «Автогидроагрегат» и «Гидросила»

Станислав Иващенко
Максим Крюков
05:55 25.07.2022
Сейчас идет наладка станков: тех, что отключили еще в феврале, и даже тех, которые перестали выпускать продукцию для России в 2014 году.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В цехах Мелитопольского завода «Автогидроагрегат» в Запорожской области пока не так шумно, как восемь лет назад. Но скоро предприятие заработает на полную мощность. Сейчас идет наладка станков: тех, что отключили еще в феврале, и даже тех, которые перестали выпускать продукцию для России в 2014 году.

«В 2014 году когда машины на границе блокировал "Правый сектор"*, и они три месяца стояли на границе, нам сказали - ребята, мы так работать не можем, и все связи были оборваны. В тот период, когда были нарушены отношения с Россией, сейчас мы надеемся, что историческая закономерность восстановится, которая поддержит предприятие», - поделился директор завода «Автогидроагрегат» Виталий Ярчук.

Завод выпускал запчасти для советского и современного автопрома. «Таврия», «Жигули», «Москвич», «Ока». После разрывов контрактов с Россией объемы производства сократились втрое. Теперь логистику снова перестраивают с прицелом на российского потребителя.

Производство возобновили и на соседнем предприятии - заводе «Гидросила», которое изготавливает подъемные механизмы для самосвалов. За десятки лет стажа Николай Саенко довел движения рук за станком до автоматизма. Пять месяцев простоя на него никак не повлияли.

«Если раз на велосипеде катался - не забудешь, так и это - никогда не забудется. Проблема была с оборудованием - сколько простояло, они ж как и люди - они живые», - сказал оператор-наладчик станков завода «Гидросила» Николай Саенко.

Из-за того, что предприятие вышло из-под контроля центрального офиса в Кировограде промышленный объект столкнулся с проблемами. Например, закупить оборудование на швейцарский станок будет стоить в два раза дороже. Но есть и положительные моменты: теперь финансовую политику предприятия курируют «внутри» и повышают зарплаты рабочим.

Работники с оптимизмом смотрят в будущее. Худшее, говорит бригадир с 45-летним стажем, позади. В 2015 году предприятие, которое семьдесят процентов своей продукции отправляло в страны СНГ, вообще хотели развалить.

«У нас заказов было - 3 смены работало, нам говорили, что мы не нужны», - рассказала бригадир участка завода Раиса Песоцкая.

Однако коллектив удалось сохранить. Сегодня цепочки поставок восстанавливают, а Россия готова помочь улучшить производственные линии.

«Некоторые из них надо модернизировать, надо дополнять, но это все поддержано и можно сказать почти подписано», - заявил управляющий директор завода «Гидросила» Юрий Шадрин.

В Мелитополе находится целый кластер предприятий по производству деталей для сельхозтехники. На одном из заводов отливают запчасти для тракторов, но так было не всегда.

Сейчас на заводе есть только один станок, который теперь не работает. Дело в том, что с 2016 года и по февраль этого года на этом оборудовании производили минометы для украинских войск. За пять лет было произведено более десяти тысяч мин. Минометы от 60-го до 120-го калибров распределяли с конвейера для ВСУ и нацбатов.

«Нас не спрашивали - нам ставили указ и мы делали. Многие в тот момент отказывались от работы, потому что она была связана с войной», - признался замдиректора по производству Завода автотракторных запчастей Александр Дюнин.

Теперь на запорожских предприятиях выпускают только гражданскую продукцию. А болванки от снарядов и стволов минометов бросают в плавильный котел.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на подконтрольных Вооруженным силам РФ украинских территориях восстановлена централизованная муниципальная власть. В оборонном ведомстве заявили, что на этих территориях постепенно оживают городские службы и рынки. Вместе с российскими военными местные жители восстанавливают инфраструктуру.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:42 В стране и мире
ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
05:05 Армия
Видео
Снайпер среди РСЗО: кадры боевой работы систем «Смерч» на Украине
05:55 В стране и мире
Видео
В Запорожской области заработали заводы «Автогидроагрегат» и «Гидросила»
04:40 В стране и мире
Глава СК РФ призвал ввести экстерриториальное правосудие
04:14 В стране и мире
The Times: западные СМИ умалчивают об успехах ВС РФ на Украине
Популярное
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.