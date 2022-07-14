Армия МО РФ: на подконтрольных ВС России территориях Украины восстановлена муниципальная власть В оборонном ведомстве России заявили, что на этих территориях постепенно оживают городские службы и рынки. Вместе с российскими военными местные жители восстанавливают инфраструктуру. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Grishin, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: В Минобороны России сообщили, что на подконтрольных Вооруженным силам России украинских территориях восстановлена централизованная муниципальная власть. «Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве России добавили, что на этих территориях постепенно оживают городские службы и рынки. Вместе с российскими военными местные жители восстанавливают инфраструктуру. Они наделены верой, что все скоро закончится и что их города и населенные пункты вновь заживут привычной мирной жизнью. Ранее «Звезда» показывала, как Вооруженные силы России помогают жителям Харьковской области. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика