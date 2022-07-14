МО РФ: на подконтрольных ВС России территориях Украины восстановлена муниципальная власть
В Минобороны России сообщили, что на подконтрольных Вооруженным силам России украинских территориях восстановлена централизованная муниципальная власть.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве России добавили, что на этих территориях постепенно оживают городские службы и рынки. Вместе с российскими военными местные жители восстанавливают инфраструктуру. Они наделены верой, что все скоро закончится и что их города и населенные пункты вновь заживут привычной мирной жизнью.
Ранее «Звезда» показывала, как Вооруженные силы России помогают жителям Харьковской области.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов