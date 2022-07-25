Глава СК РФ призвал ввести экстерриториальное правосудие

Александр Бастрыкин подчеркнул, что данная мера позволит «обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами российского государства».

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Следственный комитет России может внедрить экстерриториальное правосудие, возбуждая дела против граждан, которые совершили преступление за границей. С такой инициативой выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он заявил, что необходимо дать разрешение следователям РФ возбуждать уголовные дела за преступления, которые были совершены за границей по всему миру. Система экстерриториального правосудия есть в США, когда уголовное преследование распространяется на всех, кто находится за пределами страны.

«Целесообразно закрепить возможность возбуждать российским следователям уголовные дела при совершении за пределами России преступления, затрагивающего интересы нашего государства либо гражданина, вне зависимости от результатов уголовного преследования лица либо постановления судом приговора в иностранной юрисдикции», - сказал он в интервью «Российской газете».

Бастрыкин подчеркнул, что данная мера позволит «обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами российского государства».

Ранее СК РФ установил более 220 военачальников ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса. Александр Бастрыкин добавил, что обвинения были предъявлены 92 командирам и их подчиненным. В розыск объявлены 96 лиц, в частности 51 командир Вооруженных сил Украины.