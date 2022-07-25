Кроме того, обозреватель пришел к выводу, что при наращивании превосходства со стороны ВС РФ зарубежные издания прибегают к публикации воображаемых «зверств» российских военных.

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Зарубежные средства массовой информации намеренно скрывают правду о крупных успехах российских войск на Украине. Об этом написал британский журналист Род Лиддл в газете The Times.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», - сказал он.

Обозреватель отметил, что западные источники пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Лиддл пришел к выводу, что при наращивании превосходства со стороны ВС РФ зарубежные издания прибегают к публикации воображаемых «зверств» российских военных.

«Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», - заявил Лиддл.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что со ссылкой на представителей МИД Украины в западных СМИ широко распространяется ложная информация о якобы намерении властей ДНР, при полной поддержке России, создать национальный флот из конфискованных в Мариупольском порту иностранных судов. Как заявляет российское оборонное ведомство, таким образом украинская сторона пытается дискредитировать действия РФ по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь.