МО РФ: западные СМИ распространяют ложную информацию о якобы намерении ДНР создать флот из иностранных судов в Мариуполе

Согласно заявлению МО, таким образом, украинская сторона пытается дискредитировать действия РФ по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права.

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Со ссылкой на представителей МИД Украины в западных СМИ широко распространяется ложная информация о якобы намерении властей ДНР, при полной поддержке России, создать национальный флот из конфискованных в Мариупольском порту иностранных судов. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Это не соответствует действительности», - констатировал представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, таким образом, украинская сторона пытается дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинских установок «Точка-У» в Краматорске. В ходе уничтожения установок «Точка-У» было ликвидировано более 150 украинских националистов, как заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов