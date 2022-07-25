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CNN: смертельная 40-градусная жара в США затронет 90 миллионов человек

Максим Крюков
03:13 25.07.2022
В некоторых регионах страны температура воздуха поднимется до 35-40 градусов.
CNN: смертельная 40-градусная жара в США затронет 90 миллионов человек
© Фото: Julian Stratenschulte dpa Globallookpress
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В Соединенных Штатах Америки продолжается аномальная жара. Так, в южных и северо-восточных районах страны температура поднимется до 35-40 градусов по Цельсию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Более 90 миллионов человек по всей стране были предупреждены о высокой опасности из-за высоких температур. Так, самая высокая температура ожидается в некоторых городах на северо-востоке США.

«От южных равнин до востока будет очень тяжело, особенно в крупных городских районах от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона», - приводит издание предупреждение Национальной метеорологической службы.

Сообщается, что в таких городах, как Филадельфия, Бостон и Вашингтон, и округе Колумбия ожидается жара выше 32 градусов при повышенной влажности воздуха.

По мнению американских экспертов, экстремальные условия становятся все более распространенными по всему мире из-за изменения климата. Кроме того, по сообщению телеканала, местные власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы выделить ресурсы для борьбы с жарой, от которой страдают миллионы людей.

Местные чиновники призывают граждан США проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе и избегая при этом обезвоживания.

Ранее власти Франции ввели ограничения на использование воды 88 из 96 департаментов континентальной части государства по причины аномальной жары и засухи. Сильнее всего дефицит воды затронул регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. По данным телеканала BFMTV, для жителей наиболее засушливых районов действует запрет поливать сад днем. Телеканал отмечает, что вероятность улучшения ситуации в ближайшие дни крайне мала, называя введенные меры «исключительным феноменом такого масштаба».

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