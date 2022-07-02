По его словам, под эти ракеты на Байконуре есть действующая стартовая площадка.

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия запустит все ракеты «Протон». При этом, по его словам, если пуски продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры.

«Мы "Протоны" планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать», - цитирует РИА Новости слова Рогозина.

По его словам, заказчики пусков привыкли к «Протонам» и аппараты адаптированы к этим ракетам. Рогозин отметил, что под эти ракеты на Байконуре есть действующая стартовая площадка.

«Это потребует определенных договоренностей по возможности отдельных решений по пускам "Протонов" при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности», - отметил Рогозин.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что состояние Международной космической станции (МКС) позволит эксплуатировать ее после 2024 года. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, в 2020 году срок службы станции был продлен до 2024 года.