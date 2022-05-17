В «Роскосмосе» рассказали о судьбе МКС после 2024 года

Представитель госкорпорации отметил, что состояние станции позволяет ее использовать в течение нескольких последующих лет.

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В «Роскосмосе» заявили, что состояние Международной космической станции (МКС) позволит эксплуатировать ее после 2024 года. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, в 2020 году срок службы станции был продлен до 2024 года.

«Обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать», - цитируют Крикалева «Известия».

По его словам, у МКС на данный момент есть запас прочности. Крикалев также напомнил, что гарантийный срок работы любого механизма, пусть даже такого сложного, как МКС, часто путают с максимальным предельным сроком эксплуатации.

Ранее сообщалось о том, что российские космонавты не будут летать на американских космических кораблях Boeing Starliner. Как заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, решения связано с проблемами безопасности у американского космолета.