Начальник генштаба США заявил о перехватах Китаем американских судов

Марк Милли отметил, что он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора с китайским генералом Ли Цзочэном.

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Китайские военные стали гораздо чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли.

«Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет», - сказал он в интервью газете Financial Times.

Начальник генштаба США, находясь на борту самолета в рамках поездки в Индонезию и Австралию, добавил, что китайская армия стала «заметно более агрессивной в этом конкретном регионе», однако он не уточнил, сколько именно инцидентов было зафиксировано.

Милли отметил, что он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора с китайским генералом Ли Цзочэном. По его словам, китайский военачальник в ответ предостерег Соединенные Штаты от участия в «провокациях».

Ранее в МИД Китая назвали неприемлемыми американские угрозы относительно возможной помощи России в обходе наложенных на РФ санкций. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь добавил, что Китай против односторонних санкций, которые пренебрегают нормами международного права.