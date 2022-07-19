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В МИД Китая назвали неприемлемыми американские угрозы

Тимур Шерзад
14:27 19.07.2022
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь добавил, что Китай против односторонних санкций, которые пренебрегают нормами международного права. 
В МИД Китая назвали неприемлемыми американские угрозы
© Фото: МИД КНР
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В китайском МИД назвали неприемлемыми американские угрозы относительно возможной помощи России в обходе наложенных на РФ санкций. 

«Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю», - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь добавил, что Китай против односторонних санкций, которые пренебрегают нормами международного права. 

Также китайский дипломат назвал Соединенные Штаты главными виновниками сложившейся ситуации вокруг Украины. Он призвал Вашингтон перестать разжигать конфликт и занять ответственную позицию, поспособствовав благополучному урегулированию кризисной ситуации. 

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении до 200 боевиков одной из украинских националистических организаций в Запорожской области.  

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