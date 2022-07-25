Лавров оценил удар ВС РФ по порту Одессы в контексте зерновых соглашений

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Зерновые соглашения, подписанные в Стамбуле 22 июля, не мешают России продолжать спецоперацию и уничтожать военные цели на территории Украины. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Республику Конго заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что западные коллеги преподносят любую новость искаженно, так, чтобы ее можно было использовать против России, комментируя эпизод с ударами ВС РФ по порту Одессы 24 июля.

«Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», - сказал Лавров.

Именно такое прочтение документов накануне подтвердили представители секретариата ООН, подчеркнул министр.

Вооруженные силы России в воскресенье высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые были поставлены киевскому режиму американской стороной. В Кремле позже уточнили, что эти удары не влияют на выполнение подписанных в Стамбуле договоренностей по вывозу сельхозпродукции с территории Украины и связаны исключительно с военной инфраструктурой.