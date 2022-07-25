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ЕС предоставил Украине кредит на 1,59 миллиарда евро

Анна Касаткина
18:32 25.07.2022
Первый транш кредита в размере миллиарда евро пойдет на покрытие бюджетного дефицита Украины и другие расходы.
ЕС предоставил Украине кредит на 1,59 миллиарда евро
© Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Евросоюз выделил Украине льготный кредит 1,59 миллиарда евро через Европейский инвестиционный банк (EIB), из него один миллиард будет перечислен немедленно. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 миллиарда евро, из которых один миллиард евро будет выдан немедленно», - сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС таким образом помогает Украине восстанавливать инфраструктуру, поддерживает ее энергетические, транспортные и образовательные проекты.

Первый транш кредита пойдет на покрытие бюджетного дефицита Украины, а также экстренный ремонт транспортной инфраструктуры, поддержку структур госуправления и системообразующих госпредприятий, на энергетику и подготовку к зимнему сезону, сообщили в EIB. Второй транш, как ожидается, будет перечислен до конца года, уточняет ТАСС.

Макрофинансовая помощь Украине от Евросоюза была анонсирована Еврокомиссией в мае. Отмечалось, что всего страна может получить до девяти миллиардов евро.

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