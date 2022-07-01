Еврокомиссия предложила выделить Украине первый транш помощи в 1 млрд евро

Предполагается, что деньги предоставят в виде долгосрочных кредитов на «благоприятных условиях».

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Еврокомиссия предложила выделить Украине миллиард евро из нового пакета макрофинансовой поддержки, анонсированного в мае. Всего же планируется оказать помощь в размере до девяти миллиардов евро.

«Сегодня мы предлагаем миллиард евро для Украины. Первая часть пакета макрофинансовой помощи, объявленного в мае. Это поможет удовлетворить насущные потребности в стране», - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предполагается, что деньги предоставят в виде долгосрочных кредитов на «благоприятных условиях». Теперь выделение средств должны одобрить в Европейском парламенте.

Напомним, недавно Япония решила предоставить Украине заем на 300 миллионов долларов. Общий объем финансовой помощи будет в два раза больше.