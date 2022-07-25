В стране и мире В Раде раскрыли имя кандидата на должность нового генпрокурора Украины Анна Назайкина Депутат Железняк добавил, что нового главу Службы безопасности Украины пока решили не выбирать. © Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Читайте нас на: Пост генерального прокурора Украины может занять народный депутат Украины, член партии «Слуга народа» Андрей Костин, такое мнение выразил парламентарий Ярослав Железняк. По его данным, нового главу Службы безопасности Украины пока решили не выбирать. «Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор», - заявил он в своем Telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Кроме того, он отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора страны. Сегодня стало известно, что украинский лидер освободил Руслана Демченко от должности первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Было отмечено, что на данный момент причина увольнения общественности неизвестна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика