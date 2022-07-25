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Суд признал геноцидом преступления нацистов на Кубани в годы Великой Отечественной

Тимур Шерзад
18:03 25.07.2022
Жертвами нацистских преступлений на территории Красноярского края с 1942 по 1943 год стало почти 50 тысяч мирных граждан, включая более 9 тысяч детей. К ним применялись различные виды казни от расстрела до сожжения заживо, а также всевозможные пытки и истязания.
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Кубани в годы Великой Отечественной
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Краснодарский краевой суд удовлетворил заявление прокуратуры и признал геноцидом населения и народов Советского Союзы преступления германских нацистов в годы Великой Отечественной войны. 

«Решением Краснодарского краевого суда удовлетворено заявление прокурора края о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом населения и народов Советского Союза, установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на оккупированной в период с июля 1942 года по август 1943 года территории Краснодарского края», - говорится в сообщении от Генпрокуратуры России.

Заявление подготовили и направили в суд по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова. 

Жертвами нацистских преступлений на территории Красноярского края с 1942 по 1943 год стало почти 50 тысяч мирных граждан, включая более 9 тысяч детей. К ним применялись различные виды казни от расстрела до сожжения заживо, а также всевозможные пытки, истязания и использование в качестве рабочей силы в лагерях трудовой повинности. Кроме этого, на работы в Германию было насильственно угнано более 129 тысяч человек. 

Ранее сообщалось, что Минобороны России запустило новый раздел об освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны. 

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