Момент наезда мотоцикла на пешеходов в Петербурге попал на видео

Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

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В Санкт-Петербурге двое пешеходов доставлены в больницу в тяжелом состоянии после наезда мотоцикла. Кадры момента жесткого ДТП появились в Сети.

Инцидент произошел на Зеленогорском шоссе около дома №5. На кадрах видно, как трое пешеходов переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора. На островке между краем проезжей части и тротуаром двух из них, 1988 и 2002 годов рождения, сбивает мотоцикл Yamaha.

«Оба пешехода гос­питализированы в мед­ицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мотоциклист трезв», - сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Башкирии нетрезвый водитель сбил на обочине четырех женщин. Все пострадавшие скончались до приезда скорой помощи.