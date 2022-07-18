В стране и мире Водитель иномарки насмерть сбил четырех женщин в Башкирии Елизавета Потейчук По данным регионального МВД, освидетельствование показало, что водитель оказался пьяным. © Фото: МВД Башкортостана Читайте нас на: В республике Башкортостан на первом километре села Бакалы местный житель сбил насмерть четырех женщин на иномарке. По данным регионального МВД, освидетельствование показало, что водитель оказался пьяным. «Авария произошла сегодня рано утром на 1-м километре объездной села Бакалы. По одной из версии, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении МВД по Башкортостану. На место аварии были направлены руководство ГИБДД МВД, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП, а также передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория. Ранее в Башкортостане на автодороге Белорецк - Онтурок произошла авария с участием микроавтобуса. В результате ДТП погибших и пострадавших нет, никому медицинская помощь не понадобилась. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика