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Автомобиль с вдовой Абэ столкнулся с полицейской машиной в Токио

Анна Касаткина
15:49 25.07.2022
В результате инцидента никто не пострадал.
Автомобиль с вдовой Абэ столкнулся с полицейской машиной в Токио
© Фото: KeystonePressAgency, globallookpress
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Вдова погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ попала в аварию в Токио. Автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с сопровождавшей его полицейской машиной.

Как сообщает агентство Asahi со ссылкой на данные правоохранителей, полицейская машина врезалась в автомобиль с Абэ, когда последний замедлился для перестроения на другую полосу. Причиной аварии стала невнимательность ехавшего позади офицера, в результате инцидента никто не пострадал.

В полиции пообещали работать над тем, чтобы подобных происшествий не происходило в будущем.

Бывший премьер Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля в городе Нара, где он выступал в рамках своей предвыборной кампании. Убийца Тэцуя Ямагами рассказал, что считал Абэ связанным с религиозной организацией, которая разорила его семью. Мужчина заключен под стражу, ему предстоит пройти освидетельствование на предмет психических заболеваний.

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