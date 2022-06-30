Банк России презентовал новую сторублевую купюру

На ней изображены знаковые объекты Москвы: Спасская башня Кремля, парк Зарядье, Останкинская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Центральный Банк Российской Федерации представил модернизированную сторублевую купюру.

На лицевой стороне изображены знаковые объекты Москвы: Спасская башня Кремля, парк Зарядье, Останкинская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне банкноты напечатан Ржевский мемориал.

Последний раз купюра меняла свой вид в 2001 и 2004 годах. Над дизайном больше года трудились художники Госзнака и ЦБ. Было принято решение отойти от строгой привязки к городской тематике, чтобы каждый регион РФ был представлен на купюрах.

Новые банкноты покрыты лаком, чтобы продлить срок их службы на треть. Также на них размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России.

Планируется, что дизайн всех российских купюр обновят в течение нескольких лет. Банкноты 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1 000 и 5 000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году.