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По боевым машинам: десантники провели контрольную тренировку к конкурсу АрМИ под Рязанью

16:03 25.07.2022
Первого августа десантники уже улетят в Алжир. Там их ждет жаркий африканский климат - бороться за победу придется именно в нем. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Рязанской области на полигоне Дубровичи российские десантники готовятся к международному конкурсу АрМИ «Десантный взвод». Он пройдет с 16 по 22 августа на территории Алжира - всего в нем выступят 11 команд. 

«Звезда» публикует кадры тренировок бойцов ВДВ. В этом году впервые на конкурс отправятся курсанты из Рязанского десантного училища - они будут соревноваться за звание лучших с профессионалами. 

Сегодня была проведена контрольная тренировка, а 1 августа десантники уже улетят в Алжир. Там их ждет жаркий африканский климат - бороться за победу придется именно в нем. 

Все 32 участника со стороны России имеют спортивные разряды. С апреля они тренировались и сдавали зачеты по физподготовке, огневой подготовке, вождению БМД и прыжкам с парашютом. Десантники бегали на километр и совершали десятикилометровые марш-броски. В Минобороны России заявили, что команда готова к выступлению и настроена на хорошие результаты. 

Ранее были показаны кадры первой сводной тренировки Главного военно-морского парада.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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