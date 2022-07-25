По боевым машинам: десантники провели контрольную тренировку к конкурсу АрМИ под Рязанью

Первого августа десантники уже улетят в Алжир. Там их ждет жаркий африканский климат - бороться за победу придется именно в нем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Рязанской области на полигоне Дубровичи российские десантники готовятся к международному конкурсу АрМИ «Десантный взвод». Он пройдет с 16 по 22 августа на территории Алжира - всего в нем выступят 11 команд.

«Звезда» публикует кадры тренировок бойцов ВДВ. В этом году впервые на конкурс отправятся курсанты из Рязанского десантного училища - они будут соревноваться за звание лучших с профессионалами.

Сегодня была проведена контрольная тренировка, а 1 августа десантники уже улетят в Алжир. Там их ждет жаркий африканский климат - бороться за победу придется именно в нем.

Все 32 участника со стороны России имеют спортивные разряды. С апреля они тренировались и сдавали зачеты по физподготовке, огневой подготовке, вождению БМД и прыжкам с парашютом. Десантники бегали на километр и совершали десятикилометровые марш-броски. В Минобороны России заявили, что команда готова к выступлению и настроена на хорошие результаты.

Ранее были показаны кадры первой сводной тренировки Главного военно-морского парада.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов