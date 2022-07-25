В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий

Анна Назайкина
14:36 25.07.2022
Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров – кураторов высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщили в кабмине.

Как утверждается, первый зампред правительства Андрей Белоусов будет отвечать за развитие высокоскоростного транспорта. Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС.

В свою очередь Татьяна Голикова проконтролирует разработки в области генетики, биоинженерии, хим- и биобезопасности. Денис Мантуров, недавно занявший должность вице-премьера-главы Минпромторга, будет ответственным за технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Кроме того, сообщается, что Александр Новак проконтролирует атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергетические системы. В зоне ответственности Марата Хуснуллина окажутся технологии предотвращения и ликвидации загрязнений экологии.

Также было добавлено, что Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, создание программного обеспечения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:36 В стране и мире
Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий
14:28 В стране и мире
Украина получила из Германии первую партию зенитных установок Gepard
14:18 В стране и мире
Суд приговорил к 13 годам колонии юношу, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове
13:58 В стране и мире
Видео
Лавров передал главе Республики Конго послание от Путина
12:13 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении перевалочной базы с боеприпасами к HIMARS и М777
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.