Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий

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Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров – кураторов высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщили в кабмине.

Как утверждается, первый зампред правительства Андрей Белоусов будет отвечать за развитие высокоскоростного транспорта. Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС.

В свою очередь Татьяна Голикова проконтролирует разработки в области генетики, биоинженерии, хим- и биобезопасности. Денис Мантуров, недавно занявший должность вице-премьера-главы Минпромторга, будет ответственным за технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Кроме того, сообщается, что Александр Новак проконтролирует атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергетические системы. В зоне ответственности Марата Хуснуллина окажутся технологии предотвращения и ликвидации загрязнений экологии.

Также было добавлено, что Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, создание программного обеспечения.