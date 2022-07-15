Июльские перестановки: как за один день в России появились новый вице-премьер и глава Роскосмоса

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Серьезные перестановки произошли в российских властных структурах. Освобождение от должности зампреда кабмина Юрия Борисова и назначение на этот пост Дениса Мантурова, который останется министром промышленности и торговли, совпали с переходом Борисова на работу в Роскосмос. Прежний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин освобожден от должности.

Согласно новым поправкам в Конституцию, изменение структуры кабмина теперь требует одобрения Госдумы. А потому все последние дни Мантуров провел на Охотном ряду, где у него состоялись консультации с депутатами Госдумы. В результате кандидатура Мантурова была поддержана почти единогласно.

Именно ведомство Мантурова первым испытало на себе влияние западных санкций. Как министр впервые говорит публично, в ведомстве были готовы прибегнуть к госрегулированию цен, но это не потребовалось. Первый удар - финансовый - российская экономика выдержала. Впереди - новые испытания.

«Скажу прямо, мы ожидаем изменения показателей, связанных с падением экспорта и закрытия западных рынков. Поэтому в целом по году, даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по промышленности обрабатывающей может сократиться примерно на шесть процентов в этом году», - говорит Мантуров на заседании Госдумы.

При этом из 25 тысяч компаний с иностранным участием о своем уходе из России заявило не больше 150. А потому, изымать их активы в пользу государства в правительстве не планируют. Производителей отечественной бытовой химии, парфюмерии и косметики, обуви и одежды будут поддерживать за счет рекламы, от которой зачастую зависят продажи их продукции. Но главное - обеспечение продовольственной, энергетической безопасности и, конечно, обороноспособности страны.

Сегодня в России строятся около 300 гражданских судов. Еще столько же могут появиться до 2030-го года. Уход из России «Боинга» и «Эйрбаса» планируют компенсировать производством отечественных лайнеров. Суперджет с отечественным двигателем ПД-8 получит сертификат типа уже к концу следующего года. В планах больше тысячи самолетов - в том числе, таких, как «Ладога» и «Байкал». В числе приоритетов также - развитие отечественного автопрома. Мантуров объявляет об амбициозных планах полностью возродить в России отрасль электронного машиностроения.

«Это не просто сотрясение воздуха с трибуны Государственной думы. Это тот глава ведомства, который может системно выстраивать матрицу, мозаику по самым непростым вопросам, начиная от товаров народного потребления и заканчивая оборонно-промышленным комплексом», - отмечает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ, председатель думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Юрий Борисов в правительстве почти десять лет. Большую часть этого времени он был замминистра обороны, курировал перевооружение российской армии, а четыре года назад стал заместителем председателя правительства. Сначала в кабинете Дмитрия Медведева, затем - в составе команды Михаила Мишустина. Теперь профессиональному военному предстоит развивать космическую отрасль.

«Человек, хорошо понимающий ситуацию, никогда не согласится на работу, которую не сможет выполнить, и обманет ожидания президента, правительства, депутатов думы, людей в целом», - подчеркивает руководитель фракции «Единая России» в Госдуме РФ Владимир Васильев.

При этом отставка Рогозина никак не связана с претензиями в его адрес, заявил пресс-секретарь президента Песков Дмитрий Песков. В Кремле обещали своевременно проинформировать о выходе экс-главы Роскосмоса на новую работу. Сам он уже записал видеообращение, в котором поблагодарил всех работавших с ним коллег.

«Ракетно-космическая промышленность вышла из системного кризиса, аварийность - ноль. Да, конечно, проблем еще много, но уже понятно, как и преодолеть», - говорит Рогозин в ролике.

Специально для назначения Мантурова депутаты Госдумы прервали работу в регионах и вернулись в Москву. Теперь формально народные избранники уходят на каникулы. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предупредил своих коллег, чтобы надолго не уезжали - до начала осенней сессии может пройти еще несколько внеочередных заседаний.