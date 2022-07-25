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Морской крестный ход с мощами Феодора Ушакова прошел в Кронштадте

14:30 25.07.2022
Ранее сообщалось, что святыню привезли на борту самолета Ил-76 из города Темников в Мордовии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мощи русского флотоводца адмирала Федора Ушакова прибыли в Петербург из Санаксарского мужского монастыря в преддверии Дня Военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что святыню привезли на борту самолета Ил-76 из города Темников в Мордовии. В Кронштадте прошел морской крестный ход с мощами причисленного к лику святых флотоводца, рассказал заместитель начальника Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова контр-адмирал Александр Карпов.

На кораблях прошли построения верующих членов экипажей. Катер вместе со священнослужителями и военнослужащими сделал обход кораблей, которые являются участниками Главного военно-морского парада и находятся на Кронштадтском рейде и в акватории Невы.

«Я думаю, не только для человека с флота, а для граждан всей нашей страны имя Ушакова, прославленного адмирала, не знающего ни одного поражения, праведного воина Федора Ушакова, оно действительно известно всей стране. И мы гордимся тем фактом, что этот адмирал - выходец с флота и своей славной судьбой как воина и гражданина внес неоценимый вклад в дело Отечества. И сегодня мы присутствуем на морском крестном ходе, который предусматривает, что мощи прославленного адмирала обходят строй кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде», - сказал Карпов.

День Военно-морского флота России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году его отмечают 31-го числа. По всей России на флотах пройдут построения, парады, торжественные мероприятия. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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