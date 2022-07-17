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Зеленский уволил главу СБУ

Виктория Ивашечкина
22:17 17.07.2022
На днях украинский лидер отстранил посла Украины в Германии от должности из-за политического скандала.
Зеленский уволил главу СБУ
© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова от исполнения обязанностей.

«Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины», - говорится в указе.

Кроме этого, украинский лидер отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Соответствующий указ также опубликован на сайте офиса главы государства.

«В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», - отмечается в документе. 

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. В СМИ появилась информация о том, что Мельник позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес руководства Германии. В апреле в сети жители Германии даже запустили петицию с требованием отставки Андрея Мельника.

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