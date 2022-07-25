Мэр Донецка показал последствия обстрела школы украинскими военными

После попаданий в здание разрушены стены и перекрытия между этажами, выбиты стекла.

© Видео: Алексей КулемZин, telegram © Фото: Алексей КулемZин, telegram

Украинские военные обстреляли образовательное учреждение «Александровская школа» в Донецке. Фото и видео последствий удара опубликовал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

На кадрах видно, что после попаданий в здание разрушены стены и перекрытия между этажами, выбиты стекла, на земле и в помещениях лежат груды обломков и фрагменты боеприпасов.

Между тем в Минобороны России сегодня заявили об уничтожении перевалочной базы с боеприпасами к американским РСЗО HIMARS и снарядами к буксируемым гаубицам М777.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.