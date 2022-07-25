На Украине предлагают сажать в тюрьму за получение российского паспорта

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Украинцы могут получить штраф или 15 лет лишения свободы за получение российского гражданства. Сейчас в Киеве обсуждается возможность введения за это уголовной ответственности. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра по вопросам реинтеграции территорий Украины Анатолий Стельмах.

«Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы», - сказал чиновник в эфире всеукраинского телемарафона.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, которым для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Украины вводится упрощенный порядок получения гражданства РФ. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.