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В Минобороны России сообщили об уничтожении радиолокатора украинского С-300

12:16 25.07.2022
По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, радилокатор вражеского С-300 был уничтожен в районе населенного пункта Некременное на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России сообщили об уничтожении радиолокатора украинского комплекса С-300. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Конашенков сделал это, перечисляя украинские военные объекты, уничтоженные за сутки силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетными войсками и артиллерией. 

«Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное Донецкой Народной Республики», - отметил Игорь Конашенков. 

Официальный представитель МО РФ перечислил и список пораженных объектов противника. В их число вошли шесть командно-наблюдательных пунктов. В том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова (Запорожская область) и 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева (Харьковская область).  

Еще Конашенков подвел итоги контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе были подавлены четыре украинских взвода РСЗО «Град». Это произошло в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка. Также были подавлены два артиллерийских взвода украинских гаубиц Д-20, три взвода САУ «Гвоздика» и восемь взводов орудий Д-30. Они находились в районах населенных пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово и Камышевка в ДНР. 

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил об успехах за сутки средств ПВО Вооруженных сил России. Ими были сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка и Малая Камышеваха (Харьковская область), а также в районе города Харцызск (ДНР). Перехвату подверглись и шесть украинских снарядов РСЗО «Ураган». Это произошло в района Стаханова в ЛНР и Попасной в ДНР. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении быстроходных катеров с украинскими диверсантами, пытавшимися проникнуть в Херсонскую область. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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