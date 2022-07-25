Мэр Красноярска Еремин уйдет в отставку и станет заместителем губернатора

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Мэр Красноярска Сергей Еремин покинет свой пост и перейдет на работу в правительство региона. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.

В понедельник, 25 июля, состоялась встреча главы Красноярска с губернатором края Александром Уссом. В ходе встречи и стало известно о том, что Еремин вступит в должность замгубернатора и будет курировать вопросы, связанные с благоустройством столицы региона и других городов края.

По словам Александра Усса, новая работа Еремина - это «продолжение прежней, только на более высоком уровне».

«Уверен, что с вашей помощью мы сможем преобразить их внешний облик. Я благодарю вас за работу на посту главы города. Безусловно, были и успехи, были и шероховатости», - обратился к Еремину Александр Усс.

В свою очередь, мэр поблагодарил губернатора края за поддержку и помощь в работе на посту главы Красноярска.

«За эти пять лет работы мы очень сильно изменили наш город в лучшую сторону», - подытожил Сергей Еремин.

В мае Красноярск, Краснодар, Воронеж, Пермь стали городами-миллионниками. В Росстате уточнили, что сейчас в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более одного миллиона человек.