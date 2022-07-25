В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мэр Красноярска Еремин уйдет в отставку и станет заместителем губернатора

Виктория Ивашечкина
11:54 25.07.2022
В понедельник, 25 июля, состоялась встреча главы края с губернатором Александром Уссом.
Мэр Красноярска Еремин уйдет в отставку и станет заместителем губернатора
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Мэр Красноярска Сергей Еремин покинет свой пост и перейдет на работу в правительство региона. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края. 

В понедельник, 25 июля, состоялась встреча главы Красноярска с губернатором края Александром Уссом. В ходе встречи и стало известно о том, что Еремин вступит в должность замгубернатора и будет курировать вопросы, связанные с благоустройством столицы региона и других городов края.

По словам Александра Усса, новая работа Еремина - это «продолжение прежней, только на более высоком уровне».

«Уверен, что с вашей помощью мы сможем преобразить их внешний облик. Я благодарю вас за работу на посту главы города. Безусловно, были и успехи, были и шероховатости», - обратился к Еремину Александр Усс.

В свою очередь, мэр поблагодарил губернатора края за поддержку и помощь в работе на посту главы Красноярска.

«За эти пять лет работы мы очень сильно изменили наш город в лучшую сторону», - подытожил Сергей Еремин.

В мае Красноярск, Краснодар, Воронеж, Пермь стали городами-миллионниками. В Росстате уточнили, что сейчас в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более одного миллиона человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Видео
Мэр Донецка показал последствия обстрела школы украинскими военными
12:33 В стране и мире
НАТО направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками
12:13 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении перевалочной базы с боеприпасами к HIMARS и М777
12:09 В стране и мире
Песков заявил, что турбину для «Северного потока» установят после завершения всех формальностей
11:43 В стране и мире
Видео
Борец сборной Петербурга разбился в горах Приэльбрусья
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.