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Борец сборной Петербурга разбился в горах Приэльбрусья

Сергей Лебедев
11:43 25.07.2022
Ахмед Жилетежев на высоте 2500 метров сорвался в ущелье.
© Видео: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике © Фото: wrestkbr, Вконтакте
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Накануне вечером в Кабардино-Балкарии погиб известный 19-летний борец вольного стиля Ахмед Жилетежев. На горе Бука-Баши на высоте 2500 метров он упал в ущелье и разбился. Об этом сообщили в МЧС России.

В горы борец решил подняться в составе незарегистрированной группы. Вместе с ним были и другие спортсмены. Тело Ахмеда уже спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе. Также спасатели помогли спуститься с горы выжившим туристам.

Отметим, Ахмед Жилетежев являлся известным в республике перспективным спортсменом. В последнее время он выступал в составе сборной Санкт-Петербурга. Он был победителем и призером различных всероссийских соревнований.

Напомним, в мае этого года в горах погиб генеральный директор компании «Курорт Красная Поляна» Андрей Круковский. Он упал с тропы к Ачипсинской крепости. 

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