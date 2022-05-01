В Краснодарском крае погиб гендиректор курорта «Красная поляна»

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Генеральный директор компании «Курорт Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в горах Сочи. Известно, что он упал с тропы к Ачипсинской крепости. Прощание с руководителем состоится 3 мая в Красной Поляне.

«Трагически погиб генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них. Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью», - сообщает пресс-служба гендиректора.

Круковский работал в НАО «Красная поляна» с 2015 года, входил в совет директоров. На должность гендиректора был назначен в 2019 году.