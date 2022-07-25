В Японии с 1 августа вступит запрет на импорт золота из России

Как заявил российский посол в Токио, ограничительные меры скажутся на самой Японии.

© Фото: Vitaly Ivanov, RussianLook, globallookpress

В Японии запрет на импорт золота из России, введенный в рамках очередного пакета санкций, вступит в силу 1 августа. Это следует из документа, который был опубликован на сайте японского Министерства финансов.

Напомним, ограничения на покупку российского золота были утверждены местным правительством в начале июля. Пакет санкций предусматривает введение с 5 сентября запрета на предоставление РФ услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу.

Российский посол в Токио Михаил Галузин заявил, что ограничительные меры сказываются на самой Японии. По его словам, Москва учтет их в дальнейших подходах.

Несколькими днями ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели ограничительные меры на ввоз российского золота, нефти, угля, а также угольной продукции. Так, запрет на импорт золота из России вступил в силу 21 июля, на ввоз угля - 10 августа, на импорт нефти - 31 декабря текущего года.