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ЕС принял решение зимовать без российского газа

Алексей Курильченко
14:39 20.07.2022
В странах Европы будет продлена работа атомных и угольных электростанций.
ЕС принял решение зимовать без российского газа
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого в странах будет продлена работа атомных и угольных электростанций в этом и следующем году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - цитирует ТАСС слова еврокомиссара.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс также подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на голубое топливо.

Ранее жители Германии обратились к правительству с требованием пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток - 2». Именно так читатели местной газеты отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе ФРГ, хотя он был готов к работе.

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