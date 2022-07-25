В ДНР сообщили об идущей зачистке от противника Углегорской ТЭС
В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об идущей зачистке от украинских боевиков Углегорской ТЭС.
«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», - говорится в сообщении.
Также, согласно той же сводке, в результате украинских обстрелов на территории ДНР погиб один мирный житель. Еще двое получили ранения.
Ранее в ЛНР сообщили об украинском обстреле города Красный Луч при помощи РСЗО HIMARS американского производства. При этом, как уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, половина из выпущенных реактивных снарядов не разорвалась.
В ходе специальной военной операции продолжает работать по врагу наша артиллерия. Минобороны России опубликовало кадры применения РСЗО «Смерч».