В ДНР сообщили об идущей зачистке от противника Углегорской ТЭС

Также, согласно сводке Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, в результате украинских обстрелов на территории ДНР погиб один мирный житель. Еще двое получили ранения.

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В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об идущей зачистке от украинских боевиков Углегорской ТЭС.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», - говорится в сообщении.

Также, согласно той же сводке, в результате украинских обстрелов на территории ДНР погиб один мирный житель. Еще двое получили ранения.

Ранее в ЛНР сообщили об украинском обстреле города Красный Луч при помощи РСЗО HIMARS американского производства. При этом, как уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, половина из выпущенных реактивных снарядов не разорвалась.

В ходе специальной военной операции продолжает работать по врагу наша артиллерия. Минобороны России опубликовало кадры применения РСЗО «Смерч».