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Постпреда РФ при ЕС Чижова предложили кандидатом в сенаторы от действующего губернатора Карелии

Виктория Ивашечкина
10:44 25.07.2022
Ранее сообщалось, что Чижов уйдет осенью в Совет Федерации.
Постпреда РФ при ЕС Чижова предложили кандидатом в сенаторы от действующего губернатора Карелии
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Постпреда РФ при Европейском союзе Владимира Чижова предложили кандидатом в сенаторы от действующего губернатора Карелии.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило о том, что Чижов уйдет осенью текущего года в Совет Федерации. Утверждалось, что он будет делегирован сенатором от Карелии. 

«Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации», - сказал собеседник агентства.
 

Напомним, Владимир Чижов является постпредом РФ при Евросоюзе с 2005 года. С 2002 по 2005 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Ранее Владимир Чижов заявил, что решение Украины ввести визовый режим для граждан России является демагогией. По его мнению, Киев не контролирует границы. Постпред напомнил, что между Москвой и Киевом отсутствуют дипломатические отношения.

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